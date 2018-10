Nachwuchs-Basketballer Noah Yannick Berge nach Straßenbahn-Unfall gelähmt

Große Unterstützung : Nachwuchs-Basketballer nach Straßenbahn-Unfall gelähmt

Ein Basketball landet im Korb. (Symbolbild) Foto: lber

Jena Der frühere Dresdner Pro-B-Profi Noah Yannick Berge wird nach einem Unfall mit einer Straßenbahn von Hals abwärts gelähmt bleiben. Eine Freundin bat um Spenden. Auch sein ehemaliger Verein unterstützt ihn.

Der junge Basketball-Profi Noah Yannick Berge wollte in dieser Woche sein Studium in Jena beginnen. Jetzt liegt er auf der Intensivstation der dortigen Unfallklinik. Am vergangenen Donnerstag wurde er in Jena von einer Straßenbahn überfahren und lebensgefährlich verletzt. Eine Notoperation rettet sein Leben, allerdings wird er querschnittsgelähmt bleiben – vom Hals abwärts. Das geht aus einem Spendenaufruf hervor, den eine Freundin des Basketballers in Absprache mit dessen Familie auf der Plattform GoFundMe gestartet hat. „Ich würde alles dafür geben, diese Zeilen hier niemals schreiben zu müssen... Ich versuche es dennoch, weil es so viel helfen würde, dieses unfassbare Schicksal von unserem Noah wenigstens aus existenzieller Sicht ansatzweise erträglich zu machen“, schrieb sie.

Und der Aufruf zeigte in der Basketball-Familie und darüber hinaus Wirkung. Auch Berges Basketball-Verein Dresden Titan teilte die schreckliche Nachricht und den Spendenaufruf. Für die Dresdner spielte der 20-Jährige zuletzt in der Pro B, der 3. Liga. Als Jugendlicher spielte er in Chemnitz Bundesliga-Basketball. Nun wollte der Leipziger Sport studieren.

Der Fanklub der Dresden Titans wird beim nächsten Heimspiel den Erlös aus den „Becherspenden“ an der Pfandabgabe für Berge zur Verfügung stellen. Bayern Münchens Geschäftsführer Marko Pesic überwies 1000 Euro an die Aktion. Insgesamt sind bereits fast 39.000 Euro (Stand Mittwoch 12.50 Uhr) zusammengekommen. Der aktuelle Spendenstand sowie die Spender werden auf der Plattform veröffentlicht. Spendenziel sind 60.000 Euro.