Timo Boll gewinnt deutsches World-Cup-Halbfinale gegen Dimitrij Ovtcharov

Paris Timo Boll hat beim Tischtennis-World-Cup das Halbfinale gegen Dimitrij Ovtcharov gewonnen. Damit setzte der 37-Jährige seine Siegesserie im deutschen Duell fort. Der Finalgegner steht schon fest.

Tischtennis-Europameister Timo Boll (Düsseldorf) hat beim mit 250.000 Dollar dotierten Weltcup in Paris zum sechsten Mal das Endspiel erreicht. Der 37 Jahre alte Weltranglistendritte gewann im Halbfinale die prestigeträchtige Neuauflage des deutschen Endspielduells von 2017 gegen Titelverteidiger Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg) 4:2 (12:14, 11:7, 15:13, 9:11, 13:11, 11:5).

Boll, der beim drittwichtigsten Interkontinental-Wettbewerb nach Olympia- und WM-Turnieren sein zehntes Halbfinale bestritt, feierte seinen vierten Sieg über seinen auf Weltranglistenposition vier geführten Nationalmannschaftskollegen im laufenden Jahr nacheinander. Vor Paris hatte der zweimalige Weltcupsieger in der ersten Jahreshälfte bereits die Vergleiche mit dem 30-Jährigen im Finale des Europe-Top-16-Cups in Montreux sowie in den Champions-League-Endspielen ihrer Klubs für sich entschieden.