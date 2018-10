Ironman 2018: Patrick Lange gewinnt in Rekordzeit – und überrascht mit Heiratsantrag

Patrick Lange hält nach seinem Triumph beim Ironman um die Hand seiner Freundin an. Foto: AP/Marco Garcia

Kailua Ein Rennen für Geschichts- und Drehbücher. Patrick Lange hat mit einem Fabelrekord erneut die Ironman-WM gewonnen. Wirklich wichtig wurde es aber erst nach dem Rennen - als er seine Freundin die alles entscheidende Frage stellte.

Der Sturm in die Geschichtsbücher war plötzlich Nebensache. Als "Eisenmann" Patrick Lange nach der Tortur durch das Südsee-Paradies seine Traumfrau Julia erblickte, nahm er ein allerletztes Mal an diesem Tag sein Herz in die Hand - und stellte kniend die Frage aller Fragen. "Sie hat Ja gesagt", stammelte der alte und neue Ironman-Weltmeister nach dem perfekten Ende seines "intensivsten und schönsten Tages aller Zeiten".