Veganer und Profisport: Das müssen Dirk Nowitzki und Co. beachten

Düsseldorf Erfolgreiche Sportler wie Basketballer Dirk Nowitzki oder Tennisspieler Novak Djokovic beweisen, dass sich vegane Ernährung und Höchstleistung nicht ausschließen. Bei der Ernährungsweise muss aber einiges beachtet werden.

Sprinter Carl Lewis war einer der Ersten. 1991 in Tokio lief er den Weltrekord über 100 Meter. Zu jenem Zeitpunkt war er nicht nur der schnellste Mann der Welt, sondern längst auch überzeugter Veganer. Leistungssport und Veganismus – das passt zusammen. Es gibt zumindest genügend Athleten, die Lewis’ Beispiel gefolgt sind und es mit großen Erfolgen bewiesen haben. Die Namensliste ist prominent besetzt. Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Wimbledon-Sieger Novak Djokovic, Basketball-Superstar Dirk Nowitzki oder Weltklasse-Fußballer Lionel Messi etwa. Sie alle ernähren sich bevorzugt vegan.

Nun gilt es zu unterscheiden: Sich vegetarisch zu ernähren bedeutet, auf Fleisch zu verzichten. Der Unterschied zu einer veganen Ernährungsweise ist also groß, denn Veganer verzichten auf alle tierischen Produkte. Das heißt, auch Eier und Milcherzeugnisse fehlen auf ihrer Einkaufsliste.

Die Profisportler nennen unterschiedliche Gründe für den freiwilligen Verzicht. Der ehemalige Skandal-Boxer David Haye führte im Interview mit dem „Independent“ einst moralische Bedenken an: „Ich habe eine TV-Doku gesehen, wie Tiere auf Farmen gehalten, getötet und zum Essen vorbereitet werden“, so Haye. Das habe ihm den Appetit verdorben. Der ehemalige Stürmer des Fußballklubs SV Darmstadt, Marco Sailer, nannte Vorteile bei der Leistungsfähigkeit. Sailer habe innerhalb der ersten sechs Wochen fünf Kilo Gewicht verloren. „Durch die Umstellung wurde ich leistungsfähiger und weniger verletzungsanfällig.“ Basketballprofi Dirk Nowitzki (40) hat keinen Käse, Quark oder Joghurt mehr gegessen, seit er 20 Jahre alt war.

Wie er, vertreten viele Wissenschaftler die Meinung, Milchprodukte förderten Entzündungsprozesse im Körper und verlangsamten die Regeneration. Hans Braun, Sportwissenschaftler am Institut für Biochemie an der Deutschen Sporthochschule Köln, sagt dazu: „Dass Milchprodukte Entzündungen fördern, ist nicht durch belastbare Studien belegt. Milch ist ein Bestandteil der normalen Ernährung“, sagt Braun. „Wer darauf verzichtet, sollte in jedem Fall auf ausreichende Kalzium-Zufuhr achten.“