Ironman 2018 auf Hawaii: Die deutschen Favoriten auf die Ironman-Krone

Düsseldorf Beim ersten Ironman am 18. Februar 1978 starteten gerade einmal 15 unerschrockene Männer auf der hawaiianischen Insel Oahu. Am Samstag sind es mehr als 2000 Altersklasse-Athleten sowie 39 Frauen und 53 Männer im Profi-Feld. Das sind die deutschen Favoriten.

Um 6.35 Uhr Ortszeit, also 18.35 Uhr deutscher Zeit (ZDF), geht es los. Gut möglich, dass sich nach dem härtesten Triathlon der Welt zum fünften Mal in Folge ein Deutscher die Krone holt.

Bei den Männern geht ein Darmstädter mit der Startnummer eins ins Rennen über die Distanzen 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen. Patrick Lange kann seinen Titel verteidigen. Er ist auch deswegen der große Favorit aus deutscher Sicht, weil Zweifach-Sieger Jan Frodeno wegen einer Stressfraktur in der Hüfte verletzt fehlt – und statt teilzunehmen als Experte und als Eisverkäufer am Streckenrand steht. „Mir stellt sich die Frage: Wie viel mehr geht da noch bei der Konkurrenz? Wie viel schneller wollen die noch auf dem Rad fahren?“, sagte Lange, der 2017 in Bestzeit siegte. Pro Jahr spult er im Training 16.000 Kilometer auf dem Rad ab, dazu 900 Kilometer im Wasser und 2700 in Laufschuhen. Die Vorbereitung „hätte besser sein können“, gab der 32-Jährige unlängst zu, er sei aber trotz starker Konkurrenz im Nacken „sehr zuversichtlich“.