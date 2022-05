Nach internen Streits und Wahlniederlagen : Linke um Wagenknecht starten Aufruf zur Erneuerung ihrer Partei

Berlin In der Linken fordert eine Gruppe um die frühere Fraktionschefin Sahra Wagenknecht eine Neuausrichtung der Partei. Die Partei müsse sich für die Mehrheit der Bevölkerung einsetzen und dürfe sich „nicht auf bestimmte Milieus verengen“.

Die ehemalige Fraktionschefin der Linken, Sahra Wagenknecht, hatte schon vor der Bundestagswahl in ihrem Buch „Die Selbstgerechten“ beklagt, viele „Lifestyle-Linken“ hätten die Bodenhaftung verloren und blickten auf jene herab, die ein einfacheres oder traditionelleres Leben führten. Jetzt klingen in dem dreiseitigen Aufruf, den neben Wagenknecht etwa 80 Parteimitglieder unterzeichnet haben, ähnliche Motive an.