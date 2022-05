Prozess gegen antisemitische „Goyim-Partei“ : Bewährungsstrafe für Duisburger Rechtsextremisten

Duisburg/Düsseldorf Am Freitag fiel vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf das Urteil gegen drei Mitglieder der antisemitischen „Goyim-Partei“. Die zwei weiteren Angeklagten wurden zu Gefängnisstrafen verurteilt.

Der 6. Strafsenat des Oberlandesgerichtes sah es als erwiesen an, dass sich alle drei Angeklagten in mehreren Fällen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und der Volksverhetzung schuldig gemacht hatten. Der Hauptangeklagte aus Heerlen wurde zudem auch wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung verurteilt. Dass das Duisburger „Goyim-Partei“-Mitglied einer Gefängnisstrafe entkam, lag wohl an der deutlich geringeren Zahl seiner nachgewiesenen Tatbeteiligungen. Während die Bundesanwaltschaft für den Heerlener sogar fünfeinhalb Jahre Haft gefordert hatte, entsprachen die Urteile gegen die beiden übrigen Angeklagten exakt den Forderungen.