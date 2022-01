Nach Schießbefehl des Präsidenten : Scholz fordert ein Ende der Gewalt in Kasachstan

Berlin Kanzler Scholz äußert sich zu den Unruhen in Kasachstan. Das zentralasiatische Land erlebt gewaltsame Auseinandersetzungen, seit die Preise für Kraftstoff deutlich erhöht wurden.

Kanzler Olaf Scholz hat angesichts der Unruhen in Kasachstan zu einem Ende der Gewalt aufgerufen. „Selbstverständlich gilt das auch dafür, dass es keine Gewalt gegen Bürgerinnen und Bürger geben sollte“, sagte der SPD-Politiker am Freitag in Berlin. Deutschland befinde sich in großem Einklang mit der Europäischen Union und vielen anderen in der Welt, die sagten: „Bitte kommt zurück zu einer friedlichen Weiterentwicklung im Land.“ Für die Bundesregierung gelte es, Rechtsstaatlichkeit überall zu schützen.