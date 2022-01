EU ruft zur Zurückhaltung auf : Russland greift mit Soldaten in kasachische Unruhen ein

Das Bild der russischen Staatsagentur Tass zeigt das brennende Bürgermeisteramt in Almaty. Foto: dpa/Valery Sharifulin

Almaty/Moskau Seit Tagen kommt es in dem ölreichen Staat in Zentralasien zu Protesten mit Festnahmen, Verletzten und Toten. Russland und andere Bündnispartner der Ex-Sowjetrepublik haben zur Unterstützung Soldaten in das autoritär geführte Land geschickt.

(hom/rtr) In die seit Tagen anhaltenden Unruhen in Kasachstan greift nun das von Russland geführte Militärbündnis „Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit“ ein. Russland habe im Rahmen eines internationalen Einsatzes Fallschirmspringer entsandt, teilte die Allianz mit. Kasachstan gehört dem Bündnis an und hatte um Hilfe gebeten. Die Regierung in Moskau machte ausländische Kräfte für die Unruhen bei dem südlichen Nachbarn verantwortlich.

Die EU rief zur Zurückhaltung auf – die Souveränität Kasachstans müsse gewahrt bleiben. In dessen Wirtschaftsmetropole Almaty kam es den dritten Tag in Folge zu Auseinandersetzungen zwischen Protestierenden und Sicherheitskräften. Dutzende Demonstranten und mehrere Polizisten wurden getötet. Die Proteste hatten sich an der von der Regierung verhängten Erhöhung von Treibstoffpreisen entzündet.