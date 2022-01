Trotz Lockdown : Zahl der Neu-Infektionen in den Niederlanden so hoch wie noch nie

Zahl der Neu-Infektionen in den Niederlanden so hoch wie noch nie

Den Haag Grund für den Anstieg auf fast 35.000 neue Fälle könnte die Omikron-Variante sein. Experten befürchten, dass bald auch die Zahl der Krankenhauseinlieferungen zunehmen könnte.

In den Niederlanden sind so viele Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden wie nie zuvor. Fast 35.000 und damit gut 10.000 mehr als am Vortag wurden registriert, wie das zuständige Gesundheitsinstitut RIVM am Freitag mitteilte. Noch nie zuvor in der Pandemie war an einem Tag die Marke von 25.000 überschritten worden.