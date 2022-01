Präsident erlaubt Schüsse auf Demonstranten : Auswärtiges Amt verschärft Reisewarnung für Kasachstan

Berlin Kasachstan wird seit Tagen von schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und Sicherheitskräften erschüttert. Der Staatschef hat den Sicherheitskräften die Erlaubnis erteilt, auf Demonstranten zu schießen. Das Auswärtige Amt in Berlin verschärft seine Reisewarnung für die Region.

"Ich habe den Befehl gegeben, ohne Vorwarnung tödliche Schüsse abzugeben", sagte Tokajew am Freitag in einer Fernsehansprache. Verhandlungen zur Beilegung der Krise schloss er aus. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete, sperrten die Sicherheitskräfte strategische Bereiche der Stadt Almaty ab und schossen in die Luft, wenn sich jemand näherte. Im Westen sorgte der Schießbefehl für Empörung, das Auswärtige Amt verschärfte seine Reisewarnung.

Das Auswärtige Amt in Berlin verschärfte seine Reisewarnung für die Region: Für die Dauer des Ausnahmezustands riet es von jeglichen Reisen nach Almaty und in das Almatiner Gebiet ab. Zuvor hatte Berlin bereits vor nicht dringend erforderlichen Reisen nach Kasachstan abgeraten.

AFP-Reporter berichteten von einem Bild der Zerstörung in Almaty, mit von Flammen geschwärzten Gebäudefassaden, verkohlten Fahrzeugwracks und Blutlachen auf dem Boden. Die Räume mehrerer Fernsehsender waren zerstört, Rathaus und Präsidentensitz in Brand gesetzt worden. Der Flughafen von Almaty soll laut russischen Medienberichten bis Sonntag für die zivile Luftfahrt geschlossen bleiben.

Nach russischen Angaben landeten im Rahmen der OVKS-Mission russische Fallschirmjäger in Almaty. Laut russischen Medienberichten beläuft sich die russische Beteiligung an dem Einsatz auf weniger als 5000 Soldaten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte den Berichten zufolge, Putin und Tokajew hätten in den vergangenen Tagen mehrmals über "die Lage in Kasachstan und gemeinsame Aktionen im Rahmen der OVKS" gesprochen.