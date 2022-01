Nach Unruhen in Almaty : Xi Jinping lobt Kasachstans Präsidenten als „verantwortungsbewusst“

Nach Unruhen in Almaty

Polizei und Armee lieferten sich Straßenschlachten mit Demonstrierenden. Hier in Almaty. Foto: dpa/Vladimir Tretyakov

Peking Der kasachische Präsident bekommt Rückendeckung von Chinas Staatschef Xi Jinping. Nach Unruhen hatte Kassym-Schomart Tokajew einen Schießbefehl gegen die Demonstrierenden gegeben.

Nach den Unruhen in Kasachstan hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping dem Präsidenten des zentralasiatischen Landes, Kassym-Schomart Tokajew, demonstrativ den Rücken gestärkt. In einer schriftlichen Botschaft lobte Xi Jinping am Freitag, Tokajew habe „höchst verantwortlich“ gehandelt, indem er „entschiedene und wirksame Maßnahmen“ ergriffen und die Lage schnell beruhigt habe.