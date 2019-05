Bauwirtschaft : 653.000 ungenutzte Baugenehmigungen steigern die Wohnungsnot

Berlin Immobilienexperten registrieren einen Höchststand beim Bauüberhang, der Differenz zwischen Baugenehmigungen und Wohnungsfertigstellungen. Ursachen sind fehlende Baukapazitäten, aber auch wachsende Spekulation.

Trotz großer Wohnungsnot werden in Deutschland Hunderttausende Baugenehmigungen über Jahre nicht genutzt oder sie verfallen.. Der so genannte Bauüberhang – das ist die Differenz zwischen Baugenehmigungen und Wohnungsfertigstellungen – erreichte Ende 2017 mit 653.000 noch nicht gebauten, aber genehmigten Wohnungen den höchsten Stand seit 1999. Der hohe Überhang zeige, dass die Kapazitäten der Bauwirtschaft fast vollständig ausgeschöpft seien, erklärten Immobilienexperten. Bis eine Wohnung fertiggestellt werde, dauere es heutzutage deutlich länger als noch vor Jahren. Doch seit etwa zwei Jahren steigt nach ihren Angaben auch die Zahl der Baugenehmigungen, die nie zum Bau führen. Dies lasse darauf schließen, dass Investoren trotz erteilter Baugenehmigungen lieber auf weiter steigende Baulandpreise spekulierten.

Ralph Henger, Immobilienexperte am Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln ist anderer Meinung. „Heute dauert es deutlich länger als vor zehn Jahren von einer Baugenehmigung bis zur Fertigstellung eines Gebäudes. Das liegt ganz wesentlich an fehlenden Baukapazitäten. Zum kleineren Teil kommen auch Spekulationen mit in Spiel“, sagte Henger. „Für Investoren ist es in der aktuellen Boomphase nicht von Nachteil, wenn sie nach erteilter Baugenehmigung einfach noch warten mit der Fertigstellung. Nach ein, zwei Jahren können sie noch höhere Mieten oder noch höhere Kaufpreise für ein Grundstück mit Baugenehmigung erreichen.“