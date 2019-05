Deutschland ist Sonntag dran : Hier hat die Europawahl schon begonnen

Unter anderem in Großbritannien wird gewöhlt. Foto: dpa/Alastair Grant

Den Haag Mit der Öffnung der Wahllokale in den Niederlanden haben am Donnerstag die Europawahlen begonnen. Die niederländischen Wähler können bis 21 Uhr ihre Stimme abgeben. Auch die Briten sind dran.

Offizielle Ergebnisse dürfen erst nach Ende der viertägigen Europawahl in allen Mitgliedstaaten am Sonntagabend veröffentlicht werden. In den Niederlanden gibt es aber voraussichtlich Prognosen der TV-Sender.