Europawahl in Dormagen : 6500 Bürger haben bereits per Briefwahl abgestimmt

Dormagen Die Zahl der Briefwähler in Dormagen steigt. Zur Europwahl haben nun 17,8 Prozent der Wahlberechtigen die Unterlagen beantragt.

Am Sonntag wählt Europa ein neues Parlament, und rund 6500 Dormagener haben bereits ihre Stimme abgegeben – per Briefwahl. 8436 Umschläge mit Briefwahlunterlagen (Stand Mittwoch) hat die Stadt in diesem Jahr verschickt, so viele wie noch nie zu einer Europawahl. Das bedeutet aber auch: Etwa 1500 Dormagener haben ihre Stimmzettel noch nicht zurückgeschickt. „17,8 Prozent der Wahlberechtigten haben sich damit für die Briefwahl entschieden“, sagt ein Sprecher der Stadt. „Briefwahl wird auch bei den Dormagenern immer beliebter.“ Bei der EU-Wahl 2009 hatten nur etwa 5000 Wähler per Brief abgestimmt. In Dormagen sind rund 47.300 Bürger zur Wahl aufgerufen.