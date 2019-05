Talk bei „Markus Lanz“ : So haben SZ-Journalisten das Ibiza-Video zum ersten Mal gesehen

So haben SZ-Journalisten das Ibiza-Video zum ersten Mal gesehen

Frederik Obermaier und Bastian Obermayer waren am Dienstagabend zu Gast bei Markus Lanz. Foto: Screenshot ZDF

Düsseldorf Geheimer Ort, spezielle Folien-Brillen: Frederik Obermaier und Bastian Obermayer, die Journalisten des Ibiza-Videos, sprechen bei Markus Lanz darüber, auf welche Weise sie das Material zum ersten Mal sahen.

Es hört sich an wie eine Art Science-Fiction-Thriller: An einem unbekannten Ort werden zwei Journalisten vor einen Laptop gesetzt. Was sie sehen, ist nur ein weißer Bildschirm. Erst mit speziellen Brillen offenbart sich ihnen ein politischer Skandal.