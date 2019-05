Verfassungsgericht gibt Eilantrag statt : Facebook muss Seite von „Der Dritte Weg“ wieder freigeben

Karlsruhe Juristischer Teilerfolg für die rechtsextreme Der Dritte Weg: Bis zum Abschluss der Europawahl muss Facebook die Seite der Partei entsperren.

Das entschied das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in einem am Donnerstag veröffentlichten Eilbeschluss vom Vortag. Danach ist der Ausgang des Streits völlig offen. Die Nachteile für Der Dritte Weg im Fall eines Erfolgs im Hauptverfahren wögen aber schwerer als anders herum die von Facebook. (Az: 1 BvQ 42/19)