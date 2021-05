Medienbericht : Städte auf der ganzen Welt unzureichend auf Klima-Bedrohungen vorbereitet

London Weltweit haben Städte noch nicht ausreichend auf mögliche Bedrohungen durch den Klimawandel reagiert. Das geht aus einer Studie hervor, die nun vorgestellt wurde.

Städte in aller Welt sind nach einer aktuellen Auswertung nur unzureichend auf Bedrohungen durch den Klimawandel vorbereitet. 43 Prozent von mehr als 800 ausgewerteten Städten von allen Kontinenten haben nach eigenen Angaben keinen Plan zur künftigen Anpassung an den Klimawandel, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse des Carbon Disclosure Projects (CDP) mit Sitz in London hervorgeht. Die Organisation sammelt und analysiert systematisch Klimaziele und -maßnahmen von Unternehmen, Organisationen und Institutionen.