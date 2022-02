Dobrindt Klausurtagung der CSU : KfW-Förderstopp zeige „Respektlosigkeit“ gegenüber der Gesellschaft

Beringen/Berlin Bisher hat sich die CSU als Oppositionspartei noch etwas zurückgehalten. Bei einer Klausur der Bundestagsabgeordneten, schlagen Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und Parteivorsitzender Söder aber deutlichere Töne an.

Nach dem Start in der Opposition will die CSU eine schärfere Gangart gegenüber der Bundesregierung einschlagen. "Die Ampel hat eine Funktionsstörung", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt zum Auftakt der Klausur der Bundestagsabgeordneten seiner Partei am Mittwoch in Berlin. Die "Auseinandersetzung" seiner Partei mit der Ampel-Koalition werde nun "an Intensität auch zunehmen".