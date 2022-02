Nach Aus für KfW-Förderung : Steuergelder sollen in Zukunft sinnvoller eingesetzt werden

Steuergelder sollen in Zukunft sinnvoller eingesetzt werden

Antragsteller, die ihre Dokumente vor dem 24. Januar eingereicht haben, bekommen auch in Zukunft eine Förderung. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Berlin Für Tausende Bauherren gibt es nach dem KfW-Förderstopp doch noch Geld - wenn sie schon einen Antrag gestellt haben. Beim Aus für die Förderprogramme bleibt es jedoch, sagt Wirtschaftsminister Habeck. Künftige Programme müssten deutlich strenger sein.

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Entscheidung der Regierung verteidigt, die staatliche Förderung für energiesparende Häuser zu stoppen. „Das war eine Hauruck-Aktion, die uns erst einmal eine Atempause verschaffen musste“, sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Ähnliche Förderprogramme würden wieder aufgelegt - allerdings müssten diese strenger und effizienter sein, damit das Steuergeld sinnvoll eingesetzt werde.

Die Bundesregierung hatte die bisherigen Förderprogramme für energieeffizientes Bauen und Sanieren der Förderbank KfW am 24. Januar überraschend gestoppt. Auch bereits gestellte Anträge sollten ursprünglich nicht mehr bewilligt werden. Schließlich entschied die Regierung, dass vor dem 24. Januar gestellte Anträge doch nach den bisher geltenden Kriterien bearbeitet werden. Weitere Anträge sind nicht mehr möglich.

Das Ziel der Regierung, jährlich 400 000 Wohnungen zu schaffen, sieht Habeck durch den Förderstopp nicht in Gefahr. „Die Ziele müssen erreicht werden durch eine soziale Wohnraumförderung - aber nicht durch die Gelder, die wir für den Klimaschutz bereitstellen.“ In den vergangenen Legislaturperioden sei es üblich gewesen, alles, was man habe finanzieren wollen, über Klimaschutzgelder zu finanzieren. Das müssen man wieder trennen.