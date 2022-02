Kompromiss der Bundesregierung : Energiesparende Bauten werden nun doch weitergefördert

Berlin Es ist eine Rücknahme von der Rücknahme: Nach dem unerwarteten Stopp der KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen können Antragsteller nun doch auf Geld hoffen. Die Bundesregierung plant zudem eine neue Förderung, doch die Kriterien dafür werden sich ändern.

Es ist eine der aktuellen Großbaustellen der Ampel-Regierung: Nach dem plötzlichen Stopp der staatlichen Förderung für energieeffizientes Bauen können Antragsteller nun doch auf Geld für ihre Bauprojekte hoffen. Die zuständigen Bundesministerien einigten sich am Dienstag auf eine Lösung, wonach alle Anträge, die bis zum Förderstopp am 24. Januar eingegangen waren, doch noch beschieden werden können, sofern sie förderfähig sind. Laut Bundeswirtschaftsministerium handelt es sich um rund 24.000 Anträge. Deren Förderfähigkeit wird noch nach den alten Kriterien bewertet. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sprach am Dienstag von einer „rechtssicheren Lösung“, die den „Vertrauensschutz“ der Antragssteller gewährleiste.