Reform von Paragraf 219a : Info-Liste zu Abtreibungen umfasst inzwischen 215 Ärzte

Berlin Die neue offizielle Liste mit Ärzten, die Abtreibungen vornehmen, wächst. Gut fünf Wochen nach dem Start des Verfahrens für Registrierungen hat sich die Zahl der Einträge mit 215 mehr als verdoppelt.

Das teilte die Bundesärztekammer am Freitag in Berlin mit. Darunter seien ambulante Einrichtungen und Kliniken aus allen Bundesländern. Zahlreiche weitere Anträge auf Aufnahme würden derzeit überprüft und in der nächsten Aktualisierungsrunde ergänzt. Das Verzeichnis wird monatlich auf einen neuen Stand gebracht, Ärzte können sich freiwillig melden.