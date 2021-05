Impfzentrum Erkelenz : Wer nicht impfberechtigt ist, wird abgewiesen

Am Eingang des Impfzentrums an der Brüsseler Allee in Erkelenz wird die Berechtigung kontrolliert. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Der Kreis Heinsberg weist auf mehrere Regelungen im Zusammenhang mit der Corona-Schutzimpfung hin. Weitere Personenkreise gelten jetzt als impfberechtigt.

(RP) Der Inzidenzwert im Kreis Heinsberg lag am Donnerstag (Stand: 6. Mai, 9 Uhr) bei 127,2 pro 100.000 Einwohner. In den vier Städten des nördlichen Kreises Heinsberg sind aktuell 514 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet, 180 in Hückelhoven, 162 in Erkelenz, 102 in Wegberg und 70 in Wassenberg.