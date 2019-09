Arbeitsmarkt : Auch mit neuem Job bleiben viele in Hartz IV

Auch mit neuem Job bleiben viele in Hartz IV

Empfangsschalter der Agentur für Arbeit in Köln. Foto: dpa/Oliver Berg

Berlin Wenn Hartz-IV-Empfänger einen Job annehmen, kommen viele von ihnen damit nicht über die Runden - das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Besonders Alleinerziehende sind betroffen.

ist Parlamentskorrespondent in Berlin.

Rund 40 Prozent der Hartz-IV-Empfänger bekommen auch nach dem Wechsel in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung weiter Sozialleistungen. Das geht aus der Antwort der Bundesagentur für Arbeit auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor, die unserer Redaktion vorliegt.

Demnach kamen im Jahr 2018 nur 58,4 Prozent aller alleinstehenden Leistungsbezieher nach dem Wechsel in einen Job ohne Unterstützung vom Amt über die Runden. Diese sogenannte bedarfsdeckende Integration war in der Gruppe der über 55-Jährigen noch seltener. Von ihnen waren nur 46,9 Prozent nicht mehr auf Leistungen angewiesen, bei Alleinerziehenden lag die Quote sogar bei nur 38,4 Prozent.