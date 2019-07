Infos zum Schwangerschaftsabbruch : Bislang sind nur 87 Ärzte auf offizieller Liste verzeichnet

Berlin/Bielefeld Frauen, die sich über Schwangerschaftsabbrüche informieren wollen, können dies trotz geänderter Gesetzeslage nicht in vollem Umfang tun. Bis jetzt haben sich nur 87 der 1200 Ärztinnen und Ärzte in einer Liste eintragen lassen.

Die mit der Reform des Strafrechtsparagrafen 219a eingeführte Liste der Bundesärztekammer verzeichnet bislang nur 87 der bundesweit 1.200 Ärztinnen und Ärzte, die Abtreibungen vornehmen. Die am Montag veröffentlichte Liste befinde sich noch im Aufbau, sagte der Geschäftsführer der Bundesärztekammer, Alexander Dückers, am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst. „Wir nehmen die Verantwortung sehr ernst“, sagte er.

Die ärztliche Interessenvertretung schalte Anzeigen in ärztlichen Medien und adressiere gezielt Gynäkologen. Ob sie sich in die Liste eintragen wollten, müssten alle Ärzte freiwillig entscheiden, sagte Dückers, der bei der Bundesärztekammer für den Bereich Politik zuständig ist. Wie lange der Aufbau der Liste insgesamt dauere, sei noch nicht abzusehen. Die „tageszeitung“ (Mittwoch) hatte zuerst darüber berichtet.

Laut taz haben 56 der gelisteten Praxen ihren Sitz in Berlin und 26 in Hamburg. Dort gibt es auf den Internetseiten der Landesregierungen bereits seit längerem Verzeichnisse von Gynäkologen, die Schwangerschaftsabbrüche vornehmen. Ansonsten stünden auf Liste nur drei Ärzte aus Nordrhein-Westfalen - in Bielefeld, Remscheid und Olsberg im Sauerland - und zwei aus Hessen.