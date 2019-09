Mehrwertsteuersatz auf Hygieneprodukte : Bundesrat berät im September über Tamponsteuer

Berlin Der Mehrwertsteuersatz auf Hygiene-Produkte für Frauen soll reduziert werden. Der Bundesrat will noch diesen Monat über einen Antrag Thüringens beraten.

Der Bundesrat soll noch in diesem Monat über die Senkung der sogenannten Tamponsteuer beraten. Der Länderkammer liegt ein Antrag Thüringens vor, in dem die Bundesregierung aufgefordert wird, "zum nächstmöglichen Zeitpunkt Hygiene-Produkten für Frauen in die Liste der Produkte mit ermäßigtem Umsatzsteuersatz aufzunehmen". Generell soll sich der Bundesrat in seiner Sitzung am 20. September demnach für eine "strukturelle Neuordnung und Überprüfung der Ermäßigungstatbestände im Umsatzsteuerrecht" aussprechen.