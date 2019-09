Partei-Klausur in Weimar : Grüne wollen Fliegen verteuern und Aus für neue Ölheizungen

Partei-Klausur in Weimar

Weimar Mehrwertsteuer auf alle Flugreisen, Energiesteuer auf Kerosin, keine Neuzulassungen mehr von Ölheizungen - das Klimaschutzprogramm der Grünen hat es in sich. Mehr als 70 Einzelmaßnahmen will die Partei im Bundestag vorschlagen.

Die Grünen im Bundestag wollen Fliegen über höhere Steuern verteuern und ein Verbot für neue Ölheizungen. Die Bundesregierung müsse „endlich handeln“ und solle „keine neuen Ölheizungen mehr zulassen“, heißt es in einem Beschluss, den die Fraktion am Freitag auf ihrer Klausur in Weimar fasste. Beim Fliegen fordern die Grünen ein Ende der Subventionen: Auf Kerosin sollten wie auf Diesel oder Benzin Energiesteuern erhoben werden, auf alle Flugreisen solle die Mehrwertsteuer anfallen, heißt es dort weiter.