Streit um Abtreibungsparagrafen : Gericht hebt Urteil gegen Frauenärztin Kristina Hänel auf

Frankurt/Main Kristina Hänel hatte für Abtreibungen geworben und wurde dafür verurteit. Jetzt hat die höhere gerichtliche Instanz das Urtel aufgehoben. Sie war zu einer Geldstrafe verurteilt worden.

Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hat die Verurteilung der Ärztin Kristina Hänel wegen illegaler Werbung für Abtreibungen aufgehoben. Zu ihren Gunsten sei der im März geänderte Strafrechtsparagraf 219a anzuwenden, entschied das OLG am Mittwoch. Hänel war zu einer Geldstrafe verurteilt worden, weil sie auf ihrer Homepage über Möglichkeiten des Schwangerschaftsabbruchs informierte. Das OLG verwies den Fall zur erneuten Verhandlung zurück an das Landgericht Gießen.