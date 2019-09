Fraktions- und Ehepartner : Pfälzische CDU-Politikerin bildet Fraktion mit AfD-Mann

Frankenstein Entgegen der Position der CDU im Bund arbeiten in der pfälzischen Kommune Frankenstein die CDU und die AfD künftig in einer Fraktion zusammen. Sie besteht aus der CDU-Politikerin Monika Schirdewahn und ihrem Ehemann Horst von der AfD.

Der Zusammenschluss unter dem Namen „Fortschritt Frankenstein“ sei am Donnerstagabend gebildet worden, sagte Monika Schirdewahn am Freitag.

Sie begründet die Zusammenarbeit im Gemeinderat etwa mit einem Streit um die mangelnde Trinkwasserversorgung eines örtlichen Wohngebiets. „Wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur, und was mein Mann und ich machen, ist gelebte Demokratie“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.