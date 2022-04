Pläne des Wirtschaftsministerium : Habeck will Förderung für Plug-in-Hybride beenden – FDP wehrt sich

Berlin Das Wirtschaftsministerium will die Zuschüsse für Autos mit Elektro- und Verbrennungsmotor zum Ende des Jahres auslaufen lassen. Die Förderung für reine E-Autos soll schrittweise zurückgefahren werden. Die Pläne sind in der Bundesregierung noch nicht abgestimmt, schon jetzt kommt Widerspruch von den Liberalen.

Demnach soll die Förderung für Plug-In-Hybride zum 31. Dezember dieses Jahres komplett auslaufen. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) begründete die Pläne mit dem Klimaschutz. „Wir wollen bei der künftigen Förderung von E-Autos den Fokus schärfen und stärker auf Klimaschutz ausrichten. Plug-in-Hybride sind unserer Meinung nach marktgängig und brauchen keine öffentliche Förderung mehr“, so der Minister. Staatssekretär Kellner berief sich in seinem Schreiben an die Abgeordneten auf den Koalitionsvertrag. Darin heißt es, die Förderung für elektrische Fahrzeuge und Plug-in-Hybride solle grundsätzlich so reformiert werden, dass sie ab dem 1. Januar 2023 nur für Fahrzeuge ausgegeben werde, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben, der nur über einen elektrischen Fahranteil und eine elektrische Mindestreichweite definiert werde.