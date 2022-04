Schneller als geplant : Ministerium will Zuschüsse für Plug-in-Hybride Ende 2022 streichen

Ministerium will Zuschüsse für Plug-in-Hybride Ende 2022 streichen

Ein Auto mit Plug-in-Hybrid-Antrieb lädt in Berlin-Mitte an einer Ladesäule (Archivfoto). Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Das Wirtschaftsministerium will staatliche Zuschüsse für Plug-in-Hybridfahrzeuge schneller streichen als geplant. Die Zuschüsse für Fahrzeuge mit einer Kombination aus Elektro- und Verbrennungsmotor sollen Ende 2022 auslaufen - anders als im Koalitionsvertrag vorgesehen.

Das geht aus einem Schreiben des Parlamentarischen Staatssekretärs Michael Kellner (Grüne) an Abgeordnete der Ampel-Koalition hervor, welches der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Zuerst hatte die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (Donnerstagsausgabe) darüber berichtet.

Konkret sollen demnach die Fördersätze für rein batterieelektrische Fahrzeuge ab 1. Januar 2023 bis zum Jahr 2025 - wie im Koalitionsvertrag vorgesehen - degressiv ausgestaltet werden, also schrittweise sinken. Die Förderung für Plug-In-Hybridfahrzeuge ende am 31.12.2022, heißt es. Eine Förderung dieser Fahrzeuge in Abhängigkeit von der elektrischen Fahrleistung, hätte zu „unverhältnismäßig hohem Aufwand geführt“ und sei deshalb verworfen worden.