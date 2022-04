Hofreiter, Strack-Zimmermann und Roth nach Lwiw-Besuch : Ausschuss-Vorsitzende fordern schwere Waffen für die Ukraine

Berlin/Lwiw Die Ampel-Politiker sehen nach ihren Gesprächen in Lwiw ein EU-Ölembargo als “wichtiges Signal“. Marie-Agnes Strack-Zimmermann zufolge sollen östliche Nato-Nachbarn der Ukraine ihre Panzer aus sowjetischem Bestand übergeben.

Bundespräsident in Polen : Steinmeier-Besuch in Kiew „nicht gewünscht“

Roth bezeichnete den Besuch als wichtig. „Die Stimmung war nach dem Gespräch deutlich besser als vorher“, sagte er. Die Eindrücke etwa im Krankenhaus in Lwiw seien erschütternd gewesen. Roth sagte, das Trio habe von der Ausladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier durch die Ukraine erst erfahren habe, als man bereits in der Ukraine gewesen sei. „Wir bedauern das sehr“, sagte er zu dem Schritt der Regierung in Kiew.

Strack-Zimmermann kritisierte, dass in den vergangenen Wochen der Eindruck entstanden sei, Deutschland würde die Ukraine nicht ausreichend unterstützen. „Dabei hat Deutschland sehr viel militärisches Material geliefert“, sagte die FDP-Politikerin. Nur sei die Kommunikation der Regierung darüber „so überschaubar“, dass sich der Eindruck festsetzen konnte, Deutschland werde seiner Verantwortung nicht gerecht. „Das Kanzleramt muss die Richtung vorgeben auch gegenüber den einzelnen Ministerien. So muss auch Wirtschaftsminister Habeck seine Unterschrift leisten, wenn Waffen, die wir an Drittstaaten verkauft haben, jetzt an die Ukraine weiter gereicht werden“, forderte die Verteidigungspolitikerin.

Robert Habeck hatte am Abend in den Sendern ProSieben und Sat.1 gesagt, Waffen müssten jetzt rasch geliefert werden.