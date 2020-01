Moderate Reform beschlossen : Bundestag lehnt Widerspruchslösung für Organspende ab

Der ehemalige Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) ist für die Zustimmungsregelung und damit gegen den Vorschlag seines Amtsnachfolgers.



"Jeder Mensch hat ein Selbstbestimmungsrecht, das ist der Anker unserer Patientenrechte." Das Recht auf körperliche Unversehrtheit habe man bedingungslos. Die Widerspruchslösung sei ein untaugliches Mittel. Er geht auch auf die Lage im Ausland ein, die in der Debatte immer wieder angeführt wurde: In Spanien zum Beispiel habe nicht Rechtsänderung, sondern die Änderung in den Krankenhaus-Strukturen dafür gesorgt, dass die Zahl der Spenderorgane gewachsen sei.



Er betont auch: "Wir haben eine Kultur der Solidarität in diesem Land. Sie muss nicht geschaffen werden.“ Mit der vorgeschlagenen Zustimmungslösung könne man die Stärkung der Organspende und das Selbstbestimmungsrecht miteinander verbinden.