Bund und Länder einigen sich : Fahrplan für Kohleausstieg in Deutschland steht – Hambacher Forst bleibt

Fahrplan für Kohleausstieg in Deutschland steht – Hambacher Forst bleibt

Berlin Bund und Länder haben sich am Mittwochabend auf den Fahrplan für die Abschaltung von Kohlekraftwerken geeinigt. Der ist bis 2038 anvisiert - könnte aber sogar einige Jahre vorher abgeschlossen sein.

Nach rund sechsstündigen Beratungen im Kanzleramt konnten der Bund und die Länder mit Braunkohleförderung eine Einigung erzielen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Die Vereinbarung sieht unter anderem vor, dass das Ende der Kohleverstromung in Deutschland möglicherweise um einige Jahre vorgezogen wird.

In dem Treffen habe die Bundesregierung einen "Stilllegungspfad" für die Braunkohlekraftwerke in Deutschland vorgelegt,dem die Ministerpräsidenten der Länder dann zugestimmt hätten, teilte der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit. Die Bundesregierung wolle diesen Plan nun mit den Betreibern der Kraftwerke und Abbaustätten vertraglich festschreiben.

An dem Spitzentreffen bei der Kanzlerin hatten die Länder-Regierungschefs Reiner Haseloff (CDU, Sachsen-Anhalt), Michael Kretschmer (CDU, Sachsen), Armin Laschet (CDU, Nordrhein-Westfalen) und Dietmar Woidke (SPD, Brandenburg) teilgenommen.

Er bezeichnete die Einigung von Bund und Ländern als „wichtigen Durchbruch“ für den Klimaschutz. Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag: „Wir haben uns auf ein Paket der Vernunft geeinigt, das die verschiedenen berechtigten Anliegen aus Schutz für das Klima, Strukturstärkung für die betroffenen Regionen und Versorgungssicherheit für unsere Industrie zusammenbringt.“

Es sei ein wichtiges Signal, dass der Konsens aus Wirtschaft, Gewerkschaften und Umweltverbänden fast ein Jahr nach der Einigung in der Kohlekommission endlich politisch eins zu eins umgesetzt werde. „Darauf haben gerade die Menschen in den betroffenen Regionen in Ost und West lange gewartet.“