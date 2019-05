„Multiple Problemlagen“ : Mehr Schuldner, weniger Beratung

Düsseldorf Überschuldete nehmen Angebote trotz höheren Bedarfs seltener in Anspruch.

In NRW suchen überschuldete Privatpersonen immer seltener Beratungsstellen auf. Das geht aus einer Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervor. 2017 konsultierten demzufolge nur noch 159.245 Betroffene die entsprechenden Beratungsstellen, 23.286 weniger als zehn Jahre zuvor.

Dabei stieg die Zahl der überschuldeten Privatpersonen in NRW laut Creditreform in dieser Zeit stärker als in allen anderen Bundesländern. Im Ländervergleich liegt NRW mit einer Überschuldungsquote von 11,7 Prozent 2018 auf Platz vier. Die drei Ruhrgebietsstädte Duisburg (17 Prozent), Dortmund (14,5 Prozent) und Essen (14 Prozent) belegen die letzten drei Plätze. Zum Vergleich: Der bundesweite Durchschnitt liegt bei einer Überschuldungsquote von 10,04 Prozent.