„Ein Europa für alle“ : Zehntausende gehen gegen Nationalismus auf die Straße

In Köln ist an diesem Sonntag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (Archiv). Foto: dpa/Oliver Berg

Köln Zehntausende Menschen werden am Sonntag zu Großdemonstration für Europa und gegen Nationalismus in zahlreichen deutschen Städten erwartet. Allein Köln rechnet mit 25.000 Teilnehmern.

Insgesamt sind in sieben deutschen Städten Demonstrationen für ein solidarisches Europa geplant. Neben Berlin und Köln sind das Frankfurt am Main, Hamburg, Leipzig, München und Stuttgart. Mehr zu der Veranstaltung in Köln finden Sie hier.