Ergebnis der Briefwahl : Armin Laschet als CDU-Vorsitzender bestätigt

Nach seiner Wahl beim CDU-Parteitag ist Armin Laschet auch via Briefwahl als neuer CDU-Vorsitzender bestätigt worden. Das Verfahren war notwenig, um die Wahl rechtssicher zu machen.

Die Wahl von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum neuen Bundesvorsitzenden der CDU ist nun offiziell: Laschet erhielt bei der Briefwahl der CDU-Parteitagsdelegierten 83,35 Prozent der gültigen Stimmen, wie die Partei am Freitag in Berlin mitteilte. Laschet hatte sich bereits am Samstag in der Digitalwahl auf dem Parteitag gegen seine beiden Mitbewerber durchgesetzt, aus juristischen Gründen musste sein Sieg aber noch in einer brieflichen Schlussabstimmung bestätigt werden.