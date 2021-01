Arbeitsminister kündigt Zuschuss an : Staat will Grundsicherungsempfänger mit Masken versorgen

Düsseldorf Corona-bedingte Zusatzbelastungen für hilfsbedürftige Menschen sollen vom Staat aufgefangen werden. Das kündigte Arbeitsminister Hubertus Heil jetzt an. Sein Ministerium arbeite mit Hochdruck an einem entsprechenden Konzept.

„Das Bundessozialministerium arbeitet bereits mit Hochdruck an entsprechenden Konzepten, die wir in der Bundesregierung besprechen und in der Koalition verabreden wollen“, kündigte der SPD-Politiker an.