Fall Walter Lübcke : Anwälte von Stephan E. plädieren auf Totschlag

Frankfurt/M. Die Strafverteidiger des Hauptangeklagten Stephan E. im Prozess um den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben die Vorwürfe der Bundesanwaltschaft zurückgewiesen. Sie plädierten stattdessen am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt auf Totschlag.

Die Bundesanwaltschaft wirft E. den Mord an Walter Lübcke in der Nacht vom 1. auf 2. Juni 2019 in Wolfhagen-Istha und versuchten Mord an dem Asylbewerber Ahmed I. am 6. Januar 2016 in Lohfelden vor.