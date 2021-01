Kostenpflichtiger Inhalt: Auftritt vor der Bundespressekonferenz : Merkel kämpft um die Deutungshoheit

Die Kanzlerin am Donnerstag in Berlin. Foto: AFP/MICHAEL KAPPELER

Meinung Berlin Die Kanzlerin hat in der Corona-Pandemie dazu gelernt: Angela Merkel hat ein gutes Gespür dafür entwickelt, wann es nötig ist, sich in die Öffentlichkeit zu begeben und ihre Politik zu erklären. Das war in den zurückliegenden Krisen nicht immer so.