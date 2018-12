Kommentar zu Europa vor Herausforderungen: 2019 wird ein Richtungsjahr

Meinung Düsseldorf Die Europawahl am 26. Mai wird eine besondere. Denn das Votum von rund 400 Millionen wahlberechtigten Europäern könnte existenziell für die Zukunft einer freiheitlichen, demokratischen und marktwirtschaftlich orientierten Staatenordnung sein.

Hier liegen die USA und Südostasien vorne. Von den 100 Unternehmen mit dem weltweit größten Marktwert (ein Indikator für die Zukunftserwartungen der Investoren) haben 57 ihren Sitz in Nordamerika, nur 22 in Europa. Unter den Top 20 ist mit dem Schweizer Lebensmittelriesen Nestlé nur ein (!) Unternehmen aus Europa. Siemens folgt als erstes deutsches Unternehmen auf Rang 61. Wenn Europa auf dem Weltmarkt noch eine Chance haben will, müsste es massiv in Rahmenbedingungen für eine (industriell basierte) IT-Ökonomie, in Forschung und Bildung investieren und die klügsten Köpfe der Welt anlocken. Groß denken. Aber wir sind uns ja nicht mal einig, welche Gleistechnik für Züge gelten soll.