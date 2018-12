Vor 60 Jahren: Als Ludwig Erhard zu Silvester mit Rücktritt drohte

Ein Brief vom 31. Dezember 1958 dokumentiert das wahre Verhältnis zwischen dem Wirtschaftsminister und seinem Kanzler, Konrad Adenauer.

So freundlich, wie die ersten Zeilen klangen, war der Brief aber gar nicht. Erhard, das personifizierte Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit, haderte offensichtlich mit Adenauers Führungsstil. Der Wirtschaftsminister fühlte sich vom Kanzler gedemütigt, hatte sogar „während der Feiertage Gedanken eines Rücktritts“ bewegt. Er schrieb: „Ich will und kann die menschlichen Beziehungen nicht von den sachlichen Anliegen trennen.“ Erhard forderte ein, was Adenauer nur bedingt zu geben bereit war: Zuwendung. Der Mann mit der Zigarre, nach außen stark und mächtig wie eine Lokomotive, sehnte sich offensichtlich nach „Harmonie“, die er als „innere Freude an der Arbeit“ bezeichnete.