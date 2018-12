Neuer Zoff um die Außengrenzen : EU und die Grenze - es steht viel auf dem Spiel

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beim Abschluss des EU-Gipfels Mitte Dezember. Foto: dpa/Geert Vanden Wijngaert

Meinung Ausgerechnet zum Start ins Europa-Wahljahr führen der Kommissionspräsident und die Mitgliedsländer die Fehler der EU-Verantwortlichen neu vor Augen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Schon Franz Josef Strauß, dem legendären Übervater der auf Bayern fixierten CSU, war klar, dass die Zukunft für Bayern und Deutschland nur Europa sein kann. In der Folge wuchs die Europäische Union, kam ein europäisches Bewusstsein trotz des gemeinsamen europäischen Reisepasses aller EU-Bürger aber nur zögerlich in Gang. Vor allem machten die Verantwortlichen drei kapitale Fehler. Sie führten den Euro ein, ohne vorher dessen Stabilitätsmechanismen zu fixieren, sie öffneten die Binnengrenzen, ohne vorher die Außengrenzen abzusichern. Und sie versäumten es, den Bürgern einen Fahrplan für die europäische Einigung vorzulegen, für ihn zu werben und ihn immer wieder nachzubessern, ohne das Ziel aus den Augen zu verlieren. Und so geht Europa denn mit schweren Belastungen ins Europawahljahr.

Wenn EU-Kommissionspräsident Juncker den Staats- und Regierungschefs „Heuchelei“ vorwirft, dann ist das exakt die Bestätigung dafür, warum man sich um Europa große Sorgen machen muss. Es geht nicht an, dass die optimale personelle Ausstattung für die EU-Polizei an den Außengrenzen mal erst 2020 kommen soll, dann vielleicht 2025 und nun besser nicht vor 2027. Damit werden die Versprechungen der Politik für ein gesichertes Europa zum bloßen Anlass für Gespött. Zugleich geht es aber auch nicht an, dass die Kommission die Arbeiten an einvernehmlich akzeptierten Befugnissen der Grenzschützer nicht voranbringt.



Vor 60 Jahren : Als Ludwig Erhard zu Silvester mit Rücktritt drohte

zurück

weiter