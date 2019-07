Kommentar : Kreative Ideen gegen Arzneimittelknappheit

Meinung Berlin Der Ruf der Ärzteschaft nach einer nationalen Arzneimittelreserve klingt zwar plakativ, wäre aber in der Praxis allenfalls im Krisenfall realisierbar, kommentiert unsere Autorin.

Zudem könnte der Gesetzgeber die ausgegebenen Medikamenten-Mengen rationieren, die die Bürger in oft viel zu großen Packungen erhalten. Ohnehin stellt sich auch aus finanziellen und ökologischen Gründen die Frage, warum Tabletten nicht wie einst auch wieder einzeln oder Salben in Töpfchen statt in großen Tuben ausgegeben werden können. Auch könnten Versicherte nicht abgelaufene Medikamentenpackungen an die Apotheken zurückgeben.