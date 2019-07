Aus für 2022 erwartet : Klöckner glaubt nicht mehr an Glyphosat

Berlin Der Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat wird in der Europäischen Union schon in wenigen Jahren ein Ende haben. Das sagt Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Das Mittel steht im Verdacht, Krebs auszulösen.

Österreich hatte Anfang Juli als erstes Land in der EU den Einsatz von Glyphosat verboten. Es ist umstritten, ob das mit dem EU-Recht vereinbar ist. Die deutsche Bundesregierung will voraussichtlich im September ein Konzept zum Umgang mit Glyphosat präsentieren. Vor mehr als einem Jahr hatte Klöckner Vorschläge gemacht, auch Schulze hat Pläne vorgelegt. Zwischen ihren Ministerien ist das Thema heftig umstritten.

Klöckner äußerte sich in dem Interview mit dem „Tagesspiegel am Sonntag“ auch zum Thema Wiederaufforstung in Deutschland. Eine halbe Milliarde Euro will sie in das Projekt stecken. Allein durch Brände sei im vergangenen Jahr Wald auf einer Fläche mit der Größe von 3.300 Fußballfeldern verloren gegangen, sagte sie. Zusammen mit anderen Schäden durch Stürme, Dürre und den Borkenkäfer gebe es einen Waldverlust von 110.000 Hektar. „Deshalb brauchen wir ein massives Wiederaufforstungsprogramm, da geht es um mehrere Millionen Bäume“, sagte Klöckner.