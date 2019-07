Kostenpflichtiger Inhalt: Brandenburg vor der Landtagswahl : Das gespaltene Land

Wasserdampf steigt aus den Kühltürmen des Braunkohlekraftwerks Jänschwalde in Brandenburg (Archivbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Panketal In Brandenburg ist Wahlkampf. Ministerpräsident Dietmar Woidke kämpft um sein Amt und will die SPD vor der Schmach bewahren, erstmals nach der Wende die Staatskanzlei abgeben zu müssen. Doch fünf Parteien liegen in Umfragen denkbar knapp beieinander. Was ist los in der Mark? Ein Besuch.