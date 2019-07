Gesetzentwurf erweitert : Spahn will jetzt auch Masern-Impfpflicht für Tagesmütter und Kita-Mitarbeiter

Berlin Noch immer wird in Deutschland um eine Masern-Impfpflicht gerungen. Jetzt hat der Gesundheitsminister bei seinem Gesetzentwurf noch einmal nachgelegt und will weitere Gruppen zur Impfung verpflichten.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will am Mittwoch einen in einzelnen Punkten erweiterten Gesetzentwurf zur Masern-Impfpflicht ins Bundeskabinett einbringen. Der Entwurf sieht jetzt unter anderem auch eine Impfpflicht in Flüchtlingsunterkünften sowie für Tagesmütter und Kita-Mitarbeiter vor, wie eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministerium am Sonntag sagte. Sie bestätigte damit einen Bericht der "Bild am Sonntag".