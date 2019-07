Seenotrettung auf dem Mittelmeer : Lindner will Migranten zurück nach Afrika statt nach Europa bringen

Berlin Legale Fluchtwege ja, Beihilfe zur Schlepperkriminalität nein - so formuliert FDP-Chef Christian Lindner seine Haltung zur Debatte über Seenotrettung. Diese sollte in staatlicher Hand liegen, findet er.

Lindner hat sich für die Schaffung legaler Fluchtwege nach Europa und menschenwürdiger Unterkunftsmöglichkeiten in Nordafrika ausgesprochen. „Unterlassene Hilfeleistung ist nicht zu rechtfertigen. Auf der anderen Seite darf es keine Beihilfe zur Schlepperkriminalität bei Wirtschaftsmigranten geben“, sagte Lindner den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag). „Die Lösung muss darin liegen, dass wir mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen in Nordafrika menschenwürdige Unterbringungsmöglichkeiten und legale Fluchtwege nach Europa schaffen.“ Notwendig sei eine Seenotrettung in staatlicher Hand, die Migranten „aber nicht nach Europa bringt, sondern zunächst an den Ausgangspunkt der jeweiligen Reise“. Den Schleppern dürfe das Geschäft nicht erleichtert werden.