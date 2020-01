Klingbeil zu Sarrazin : „Jemand der rassistische Thesen vertritt, der braucht ein klares Stoppschild“

Berlin Lars Klingbeil hat die Entscheidung der Berliner Landesschiedskommission zum Parteiausschluss von Thilo Sarrazin begrüßt. Zuvor hatte Sarrazin den SPD-Generalsekretär scharf kritisiert.

„Die SPD steht für Zusammenhalt. Jemand, der spaltet, jemand, der gegen Minderheiten hetzt, für den ist kein Platz in der Partei“, sagte Klingbeil am Freitag in Berlin. “Jemand, der antimuslimische Thesen, jemand der rassistische Thesen vertritt, der braucht ein klares Stoppschild.“