Nach Einschusslöchern auf Büro : Morddrohung gegen SPD-Politiker Diaby

Halle Vergangene Woche war auf das Bürgerbüro des Bundestagsabgeordneten in Halle geschossen worden. Nun ist eine Morddrohung gegen Diaby eingegangen. Der Staatsschutz ermittelt.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karamba Diaby aus Halle hat eine Morddrohung erhalten. „Ich nehme die Drohung ernst und habe sofort die Polizei darüber informiert. Es wurden unverzüglich Ermittlungen aufgenommen und Maßnahmen zum Schutz meiner Person eingeleitet“, teilte er der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. An Diabys Bürgerbüro in Halle waren vergangene Woche Einschusslöcher entdeckt worden. Der Angriff auf das Büro des im Senegal geborenen Diaby hatte Bestürzung ausgelöst.